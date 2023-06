Real Madrid, ufficiale Bellingham: i dettagli del contratto

Quali sono i dettagli del contratto di Bellingham?

Contratto dei sei anni con il Real Madrid (scadrà il 30 giugno 2029) per il centrocampista inglese classe 2003 che sarà presentato domani presso la Ciudad Deportiva. Il club tedesco incassa 103 milioni di euro di base fissa più bonus fino al 30%. Anche dal Borussia Dortmund arriva l'annuncio che "il trasferimento del centrocampista Jude Bellingham è stato perfezionato. Le parti coinvolte hanno chiarito tutti i dettagli contrattuali nei giorni scorsi."

Il saluto del Borussia

"Ringraziamo Jude per tre anni di passione per il Borussia Dortmund. È stato un momento fantastico insieme": sono le parole dell'amministratore delegato del Borussia Hans-Joachim Watzke, che ha aggiunto: "Vorremmo anche ringraziare il Real Madrid per le discussioni sempre leali e costruttive". "Jude è cresciuto molto positivamente con noi quando era giovane", sottolinea il direttore sportivo Sebastian Kehl: "Adesso ha deciso di fare il passo verso il Real Madrid. Lo ringraziamo per tutto ciò che ha dato a noi e al nostro gioco e auguriamo a Jude tutto il meglio per il futuro!”,

Bellingham come ha salutato il Borussia?

A sua volta Bellingham ha salutato così il Borussia e la tifoseria: "Grazie a tutti al Borussia e ai tifosi per tutto negli ultimi tre anni. È stato un onore indossare la tua maglia così tante volte, in momenti grandi e piccoli. Anche se non vedo l'ora della mia prossima destinazione, non dimenticherò mai la mia avventura lì. Una volta Borussia, sempre Borussia. Tutto il meglio per il futuro".