Monchi ci riprova: ecco dove andrà dopo il Siviglia e quanto guadagnerà

Monchi, nel suo futuro c'è la Premier League

Il Siviglia ha raggiunto un accordo con il direttore sportivo per il suo licenziamento, dopo diverse conversazioni e molti disaccordi, in cui il Cadice deve pagare la sua clausola rescissoria completa, cioè circa tre milioni di euro. Qualcosa di più del suo stipendio per diverse clausole all'interno del contratto, come quei tre mesi in cui avrebbe dovuto dare preavviso e non lo ha fatto. A pagare quei soldi, ovviamente, dietro ci sarà l'Aston Villa, suo prossimo club, dove ritroverà pure il tecnico Unai Emery.