Piqué svela: "Kings League? Esiste grazie all'Inter e Bastoni, ecco perché"

BARCELLONA (SPAGNA) - "La Kings League? Esiste solo grazie all'Inter e a Bastoni". La rivelazione è di Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona ed ex compagno della popstar Shakira , che parlando nel podcast di Ibai Llanos ha spiegato cosa l'ha portato a creare l'ormai celebre torneo di calcio a 7 in cui si sfidano 12 squadre presiedute da streamers famosi e composte anche da ex calciatori come Aguero e Casillas.

Piqué e la frase sull'Inter e la Kings League

A convincere lo spagnolo, oggi 36enne, ad appendere le scarpe al chiodo alla fine del 2022 ha infatti contribuito anche l'errore commesso il 12 ottobre dello scorso anno in Champions League, quando su un cross di Bastoni non si è accorto di Barella e ha allagrato le braccia come a chiedere calma ai compagni, mentre il centrocampista 'ringraziava' e segnava il gol del momentaneo 1-1 per l'Inter. La gara, valida per la quarta giornata del Gruppo C, è finita poi 3-3 con il Barcellona che non è in seguito riuscito a conquistare il pass per gli ottavi: "Se non fosse stato per quella azione - ha confermato Piqué - non ci sarebbe stata la Kings League. Pur saltando non sarei arrivato su quel pallone, ma se non avessi fatto quel gesto con le mani la gente non avrebbe avuto da ridire".