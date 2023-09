Liga, Real Sociedad show: manita al Granada, Inter avvisata

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Primo successo stagionale in Liga per la Real Sociedad. Dopo tre pareggi nelle prime tre giornate, i 'Txuri-Urdin' conquistano i tre punti grazie al pirotecnico 5-3 al Granada dell'ex Napoli Callejon alla Reale Arena di San Sebastian. La squadra allenata da Alguacil, rivale dell'Inter nel girone D di Champions League, chiude la prima frazione sul 2-1 con una doppietta di Kubo, inframmezzata dall'autorete di Le Normand. I baschi poi dilagano nel secondo tempo con gli acuti di Zubimendi e Barrenetxea più l'autorete di Bosch. Solo nel finale di gara il Granada accorcia le distanze con Boye e Zaragoza ma è troppo tardi: la Real Sociedad sale a quota 6 punti, il Granada resta fermo a 3.