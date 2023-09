Ancora Bellingham: quarto successo di fila per il Real Madrid!

MADRID (SPAGNA) - Un acuto del solito Jude Bellingham - 5 reti nelle prime 4 in blanco - regala al Real Madrid il primo successo nel rinnovato Santiago Bernabeu, che fa seguito alle tre vittorie ottenute in altrettante trasferte di Liga. E dire che erano passati avanti gli azulones, grazie all’ex Roma Borja Mayoral, poi riacciuffati, a inizio ripresa, da Joselu. Altri 3 punti d’oro per Carlo Ancelotti, che arriva, così, alla sosta a punteggio pieno.

TUTTO SULLA LIGA La riapparizione di Modric Con Vinicius ko per un problema muscolare, che si aggiunge ai lungo degenti Courtois e Militao, Ancelotti decide di aggiungere qualità al rombo di centrocampo, regalando la prima da titolare in stagione a Modric, preferito al più muscolare Valverde. Confermatissimo Bellingham dietro ai due attaccanti Joselu e Rodrygo. Il pragmatico José Bordalas risponde con un solido 4-4-2, al servizio della coppia offensiva formata dai due ex Borja Mayoral e Latasa.

Borja Mayoral, il gol dell'ex Roma L’astuto Bordalas affida lo spauracchio Bellingham alle ruvide cure di Djené, che da vita a una sorta di marcatura a uomo a tutto campo. Scelta azzeccata, che toglie imprevedibilità ai blancos, che faticano terribilmente a costruire palle gol. Alla prima occasione, invece, passa avanti il Getafe con Borja Mayoral, che approfitta di un’incertezza di Fran Garcia e Alaba per involarsi verso la porta difesa da Kepa e insaccare. Secondo gol in Liga per l’ex Roma. A metà frazione, il signor Melero Lopez assegnerebbe un rigore al Real per un contatto tra Aleñà e Bellingham, ma viene smentito dal Var, che evidenzia come sia l’inglese, in realtà, a cercare il contatto coll’avversario. Poi, entra in scena David Soria, che prima vola su un colpo di testa in tuffo di Modric e, in seguito, neutralizza con un mezzo miracolo un tentativo ravvicinato di Joselu, al termine di una prepotente giocata sulla mancina di Fran Garcia.

Remontada blanca Ad inizio ripresa, Ancelotti si ripresenta con Kroos e Nacho per Camavinga e Fran Garcia ed è tutto un altro Real. E dopo un paio di minuti arriva subito il pareggio, con una zampata in mischia di Joselu. Primo gol in blanco per l’ex centravanti dell’Espanyol. Poco dopo, l’ottimo Kroos centra in pieno il palo. L’azione prosegue e il tedesco costringe Soria a un nuovo grande intervento a terra. Al 20’, nuovo legno per il Real, stavolta di Carvajal. La pressione dei padroni di casa prosegue e David Soria si supera per negare la doppietta a Joselu, che spara forte da centro area. I ragazzi di Ancelotti continuano ad attaccare a testa bassa e, al 5’ di recupero, trovano premio nel gol partita del solito Bellingham, che approfitta dell’unica incertezza di Soria, che respinge difettosamente un tentativo dalla distanza di Lucas Vazquez, per insaccare il suo 5º gol nelle prime 4 di Liga. Nell’ultima giocata, Rodrygo colpisce la traversa. Real a punteggio pieno. CLASSIFICA LIGA

