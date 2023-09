Liga: Atletico-Siviglia rinviata per maltempo, vola il Girona

Liga: la classifica

Liga: Girona in volo, frena l'Athletic Bilbao

Vittoria casalinga poi per il Girona che battuto 1-0 il Las Palmas. Nella prima frazione di gara i padroni di casa trovano il vantaggio con Alex Suarez (30') ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa il Girona non demorde e nel finale (89') Portu di testa sigla l'1-0 che chiude il match e fa balzare la sua squadra a 10 punti in classifica, a due sole lunghezze dalla capolista Real Madrid. Dopo due successi consecutivi frena invece l'Athletic Bilbao, che pareggia 0-0 sul campo del Maiorca (titolare l'ex laziale Muriqi) ancora a secco di vittorie.

Girona-Las Palmas 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Liga: risultati, tabellini e calendario