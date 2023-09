Suso: le sirene dall'Italia e il duro attacco contro Sampaoli

Dalla Spagna nessun dubbio: "Era fatta per Suso alla Juve", i bianconeri potrebbero tornare alla carica a gennaio. Lo scorso 7 settembre aveva fatto particolare clamore l'indiscrezione di mercato relativa all'ex Milan, che è stato intervistato da Canal Sur Radio. Suso ha parlato di tutti i temi caldi in casa Siviglia, dall’arrivo di Sergio Ramos a Mendilibar in discussione per il pessimo inizio di stagione. Prima, però, non ha risparmiato una frecciata a Sampaoli.