Scandalo sessuale al Real Madrid: c'è il nome di un calciatore coinvolto

Spuntano novità sullo scandalo sessuale che ha travolto il Real Madrid . È stato infatti identificato il nome di uno dei quattro giovani calciatori spagnoli sotto accusa (di cui tre arrestati dalla Guardia Civil) per la diffusione di un video di contenuto sessuale con una minore di 16 anni.

Scandalo sessuale al Real Madrid: il nome di uno degli arrestati

La Guardia Civili non ha ancora condiviso l'identità degli indagati, ma stando a fonti autorevoli della Gran Canaria, luogo dove sono avvenuti gli arresti, il nome di uno dei quattro calciatori sarebbe quello di Raul Asencio. Lo spagnolo, classe 2003, è uno dei calciatori del Real Madrid Castilla e ha ricevuto lo scorso anno la sua prima convocazione dalla Spagna U19. Raul Asencio, difensore centrale, ha vissuto quasi tutta la sua giovane carriera calcistica nella cantera del Real Madrid, partendo dal Las Palmas e unendosi ai Blancos all'età di 14 anni. All'epoca del video incriminato si trovava nel Real Madrid C, terza squadra del club che gioca nel quinto livello del campionato spagnolo. La ricostruzione degli eventi fornita dai media spagnoli coincide con gli spostamenti del giocatore, che si trovava nello stesso locale in cui il video è stato registrato.