Atletico, tonfo a Valencia: ko prima della Lazio per Simeone, che perde Lemar

VALENCIA (SPAGNA) - Se la Lazio di Maurizio Sarri è uscita sconfitta dal campo della Juve, l'ultima uscita prima dell'esordio in Champions League non è andata meglio all'Atletico Madrid di Simeone, pronto a tornare da ex all'Olimpico martedì (19 settembre) ma intanto travolto a Valencia nel match della 5ª giornata di Liga. Primo tempo da dimenticare per i 'Colchoneros', sorpresi in avvio da Duro (5') che concede il bis poco dopo la mezz'ora (34'). Nella ripresa poi va a segno anche Guerra (54') che firma il definitivo 3-0 con cui la squadra di Baraja si rialza dopo due ko di fila, condannando invece l'Atletico a incassare la sua prima sconfitta in campionato. E a rendere ancor più nera la giornata per Simeone (già orfano di Koke e De Paul a centrocampo) è arrivato l'infortunio del francese Lemar, uscito in barella prima del riposo.