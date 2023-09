Il Barcellona portoghese stende il Betis Siviglia con una manita

BARCELLONA (SPAGNA) - Esibizione da urlo per il Barça, che a tre giorni dal debutto in Champions League con l’Anversa, rifila una poderosa manita al malcapitato Betis di Manuel Pellegrini, che si augurava di festeggiare diversamente il suo 70º compleanno. I grandi protagonisti della serata sono i due nuovi acquisti portoghesi Joao Felix e Joao Cancelo, che si dimostrano ispiratissimi alla loro prima da titolari, chiusa con tante giocate spettacolari e una rete per uno. A segno anche Lewandowski, Ferran Torres e Raphinha. Blaugrana momentaneamente in vetta, in attesa della risposta del Real Madrid, che domani ospita la Real Sociedad.

TUTTO SULLA LIGA L’ispirato Joao Felix Alla prima dopo la sosta, Xavi pensa bene di schierare fin dal fischio d’inizio i due ultimi arrivati, Joao Cancelo e Joao Felix. E i due portoghesi non tradiscono. Dopo aver evitato in due occasioni il vantaggio degli andalusi, che ci provano subito con Willian José e Ayoze, il Barça rompe gli equilibri, al 25’, proprio con una giocata che vede come grandi protagonisti Joao Cancelo, che ruba palla sulla trequarti, e Joao Felix, che si getta in area, fallisce una prima conclusione, ma subito dopo anticipa il connazionale Rui Silva per poi insaccare da posizione angolatissima. Appena varcata la mezz’ora, arriva il raddoppio di Lewandowski, favorito da un geniale velo dell’ispirato Joao Felix, che si fa sfilare tra le gambe un passaggio filtrante di Christensen, che libera l'implacabile polacco. Negli ultimi scampoli della prima frazione, c’è il tempo per un miracolo di Ter Stegen, che neutralizza un tiro ravvicinato di Willian José, trovato da un tocco sopraffino di Isco.

Las manita è servita Nella ripresa, il Betis si ripresenta senza Rui Silva, che nella prima frazione aveva evidenziato qualche problema all’inguine. Fuori causa l’infortunato Claudio Bravo, tocca così al portiere della seconda squadra, Fran Vieites, che varcato il quarto d’ora si fa sorprendere da un’astuta punizione di Ferran Torres. Poco dopo, arriva il quarto gol della serata, con un sinistro incrociato dal limite dell’area dell’appena subentrato Raphinha. Alla festa si unisce anche lo scatenato Joao Cancelo, che a una decina di minuti dal termine completa la manita con una travolgente giocata solitaria. Barça, almeno per ventiquattr’ore, in vetta, in attesa del Real Madrid, che domani ospita la Real Sociedad, prima rivale di Champions dell’Inter. CLASSIFICA LIGA

