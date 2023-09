Il Las Palmas ha rischiato di non giocare a Siviglia per un caffé: il motivo è assurdo

ROMA - Siviglia-Las Palmas è andata in scena ieri (1-0 per gli andalusi), ma ha rischiato... di non giocarsi. Sì, perchè Cadena Ser ha raccontato un retroscena incredibile sulla formazione canaria: una grossa parte della rosa del Las Palmas, infatti, ha rischiato di perdere l'aereo a causa... di un caffè. 15 giocatori e due fisioterapisti, dopo l'annuncio del ritardo del loro volo, si sono "avventurati" in una caffetteria all'interno dell'aeroporto Gran Canaria in cerca di un po' di relax. Ma quando la comitiva gialloblù ha deciso di tornare verso l'imbarco si è vista negare l'ingresso a causa dell'imminenza del decollo. Morale della favola? La società del Las Palmas ha dovuto organizzare un altro volo per permettere ai 15 calciatori rimasti indietro di arrivare in tempo per la partita con il Siviglia.