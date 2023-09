Simeone usa la testa: Atletico Madrid-Real 3-1

MADRID (SPAGNA) - Una doppietta di Alvaro Morata e una rete di Griezmann, tutte realizzate di testa, permettono all’Atletico Madrid di aggiudicarsi il derby del Civitas Metropolitano col Real, che così incassa la sua prima sconfitta stagionale, dopo i primi cinque successi in Liga, a cui va aggiunta la vittoria sull’Union Berlino in Champions League. Festeggia la Catalogna, che chiude la 6ª giornata di Liga con Barça e Girona a braccetto in vetta alla classifica.

TUTTO SULLA LIGA Uno due colchonero Partenza lanciata per l’Atletico, che con il recuperato Koke alla regia, sorprende il Real, nei primissimi minuti, con un ritmo indiavolato e ripartenze fulminanti. Neanche cinque minuti, e il grande ex Morata sblocca il risultato con un imperioso stacco aereo su centro dalla sinistra di Samuel Lino. I blancos accusano il colpo e, un quarto d’ora dopo, incassano il raddoppio, con una giocata, sempre sul settore sinistro colchoneros, che si chiude con un cross di Saul per l’altro attaccante Griezmann, che trova la capocciata vincente. A negare il tris ai ragazzi di Simeone ci pensa Kepa, che si supera per neutralizzare un tiro a botta sicura dell’attivissimo Saul, servito, stavolta dalla destra, da Marcos Llorente.

Reazione blanca A partire dalla mezz’ora, l’Atleti molla un po’ la presa e viene fuori la qualità di Modric e Kroos, schierati finalmente in campo in contemporanea, e la musica cambia decisamente. E proprio il tedesco dimezza le distanze con un bolide dal limite dell’area, anticipato da una finta d’autore su Marcos Llorente. Allo scadere della prima frazione, arriverebbe anche il pari di Camavinga, che ribatte in rete dopo un palo di Alaba, ma la giocata viene annullata per un precedente fuorigioco di Rudiger.

Vetta catalana Alla ripresa, Ancelotti prova a correggere il tiro inserendo Joselu per Modric e Simeone risponde con Witsel per un Koke non ancora a pieno regime. E a colpire sono ancora i colchoneros, con un nuovo centro dalla sinistra di Saul, che trova il puntualissimo Morata, che con il terzo colpo di testa vincente dei biancorossi, completa la sua doppietta. 5º gol in Liga per l’ex Juventus. Poco dopo, sempre con uno stacco aereo, Mario Hermoso scheggia la traversa. Segue un lungo sterile assalto del Real, che soffre maledettamente l’assenza di Vinicius, messo ko da un’inopportuna gastroenterite. Vince l’Atletico. Prima sconfitta in Liga per le merengues, che così chiudono la 6ª giornata alle spalle di Barça e Girona. CLASSIFICA LIGA

