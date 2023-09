Sergio Ramos regala la vetta al Barcellona: 1-0 al Siviglia

BARCELLONA (SPAGNA) - Una sfortunatissima autorete di Sergio Ramos permette al Barça di battere il Siviglia e di scavalcare Girona e Real Madrid, attesi dallo scontro diretto di domani sera. Gara giocata in un clima ostile a causa del grande gelo calato tra i due club a seguito della decisione degli andalusi di non inviare nessun rappresentante istituzionale in Catalogna, in segno di protesta per il famigerato Caso Negreira.

TUTTO SULLA LIGA Il grande freddo Al fischio d’inizio, la gradevole serata barcellonese segna i 25º, ma nel palco d’onore regna il gelo. Il Siviglia, in segno di protesta a seguito del controverso Caso Negreira, infatti, ha deciso di non inviare nessun rappresentante né al tradizionale pranzo tra dirigenti, né sugli spalti dell’Olimpico di Montjiuc. Decisione che ha mandato su tutte le furie il Barça, che ha annunciato la rottura immediata di qualsiasi relazione istituzionale tra i due club. E chissà se il contesto belligerante non ha contribuito alle scelte ultra offensive di Xavi, che schiera dal primo minuto, tutti insieme, Yamal, Raphinha, Gundogan, Joao Felix e Lewandowski. Mendilibar risponde con il collaudato 4-2-3-1, in cui si fanno notare, tra gli altri, il rivale di una vita, Sergio Ramos, e il grande ex Rakitic.

Legno ostile Ne viene fuori una gara senza troppi tatticisimi, con ghiotte occasioni su entrambi i fronti. Le più nitide, sul lato blaugrana, una clamorosa traversa di Joao Felix, con il pallone che batte sulla linea per poi allontanarsi dalla porta, e una girata da ottima posizione di Fermin Lopez, subentrato all’infortunato Raphinha, appena varcata la mezz'ora. Una botta di Rakitic neutralizzata da Ter Stegen e una respinta alla disperata di Gavi su un tiro a botta sicura di Ocampos, invece, le palla gol più chiare per il Siviglia.

Deviazione sciagurata Nella ripresa, il Barça prende lentamente il sopravvento e, dopo un grande intervento del positivo Juanlu su Lewandowski e un tiro da ottima posizione di Gavi, che però manca il bersaglio grosso, arriva il meritato gol, sebbene solo grazie a una sfortunata autorete di Sergio Ramos, che si vede sbattere sullo stinco un colpo di testa del baby Yamal, che ha il merito di mantenere in gioco un lungo centro di Ferran Torres. Nei minuti che seguono, i blaugrana limitano al minimo sindacale le occasioni del Siviglia. Barça in testa alla classifica, in attesa dello scontro diretto tra Girona e Real di domani. CLASSIFICA LIGA

