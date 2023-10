Lewandowski, l’infortunio allarma Xavi: tra poco c’è il Clasico con il Real Madrid

Probelmi per Xavi dopo la partita di Champions contro il Porto . Il tecnico del Barcellona dovrà infatti fare a meno di Robert Lewandowski domenica contro il Granada , per la nona giornata della Liga. L'attaccante polacco ieri sera ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra: nessuna comunicazione sui tempi di recupero ma è probabile che non venga rischiato per la prossima gara, considerando che ci sarà poi la sosta per le nazionali.

Xavi preoccupato per il polacco

Ancora, come detto, non ci sono date certe sui tempi di recupero, ma è chiaro che il Barcellona difficilmente lascerà giocare il polacco contro il Granada. Xavi è preoccupato e preferirà non rischiarlo, perchè ci sarà la sosta per le nazionali e poi al rientro tre partite importantissime: Athletic Bilbao il 22 in Liga, Shakthar tre giorni dopo in Champions e, il 28, il Clasico contro il Real Madrid.