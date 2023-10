Barcellona: il gol record di Yamal non basta, solo 2-2 a Granada

GRANADA (SPAGNA) - Solo un pareggio in rimonta per un Barça visibilmente affaticato e privo di diverse pedine fondamentali, al Nuevo Los Carmenes di Granada. Gara subito in salita per i ragazzi di Xavi, che vengono sorpresi al primo minuto di gioco dallo scatenato Bryan Zaragoza, che alla mezz’ora concede il bis. I blaugrana non ci stanno e prima dimezzano le distanze con Lamine Yamal, che nell’occasione diventa il più giovane giocatore ad andare a segno nella storia della Liga, e poi riacciuffano il definitivo 2-2 con il subentrato Sergi Roberto. Barça, che così, mantiene l’imbattibilità, ma le lunghezze di ritardo dal Real Madrid, alla sosta, diventano tre.

TUTTO SULLA LIGA Doppio Zaragoza Neanche il tempo di prendere atto delle pesantissime assenze, tra i blaugrana, di Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri e Raphinha, che il Granada è già avanti. Palla persa malamente sulla trequarti da Gavi e Lucas Boyé innesca l’imprendibile Bryan Zaragoza, che trafigge Ter Stegen con un tiro non proprio irresistibile. Il Barça si getta rabbiosamente in avanti, ma gli andalusi reggono e, attorno alla mezz’ora, trovano il raddoppio con lo scatenato Zaragoza, che chiude un’improvvisa ripartenza facendo secco Koundé, prima di completare la sua doppietta con un tocco d’esterno. E sono già 5 le reti in Liga per una delle grandi rivelazioni del torneo.

Record di precocità La disastrosa serata di Koundé si chiude con uno scontro fortuito col maldestro Gavi che gli causa un problema al ginocchio. Il centrale francese è costretto a cedere il posto a Ronald Araujo. Si va, così, verso lo scadere della prima frazione, quando Lamine Yamal riapre la partita, impossessandosi di una palla vagante nei pressi della linea. Ed è record per il baby blaugrana, che con i suoi 16 anni e 87 giorni diventa il più giovane marcatore della storia del campionato spagnolo.

Lampo Sergi Roberto Nella ripresa, il Barça continua ad attaccare a testa bassa, senza troppo ordine. Ma a sfiorare per primi la rete sono i locali, con Lucas Boyé, che devia in qualche modo un pallone che proviene dalla trequarti, sfiorando il palo con Ter Stegen che sospira di sollievo per lo scampato pericolo. A metà frazione, sul fronte opposto, Ferran Torres calcia da due passi in mischia, ma Antonio Puertas ci mette un piede provvidenziale, rallentando la potenza del tiro e deviandolo verso il portiere André Ferreira, che riesce a bloccare proprio sulla linea. L’insistenza dei catalani trova premio, al 40’, quando il subentrato Sergi Roberto trova il pari con una zampata vincente al termine di una disordinata giocata offensiva. Pochi istanti dopo, Bryan Zaragozza centra un palo clamoroso. Si chiude col Barça disordinatamente in avanti, ma il risultato non cambia più. Catalani, alla sosta, a -3 dal Real Madrid. CLASSIFICA LIGA

