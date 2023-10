Siviglia, ufficiale: il nuovo allenatore è Diego Alonso

La carriera di Diego Alonso

Diego Alonso conosce bene il calcio spagnolo: da giocatore ha indossato le maglie di Valencia, Atletico Madrid, Racing Santander, Malaga e Real Murcia. L'ultima esperienza da allenatore è stata quella alla guida della nazionale dell'Uruguay. Come tecnico ha mosso i primi passi nel Club Atlético Bella Vista in Uruguay nel 2011, da lì è passato al Club Guaraní della lega paraguaiana. Nelle stagioni successive torna in patria, Penarol e Olimpia, poi il passaggio in Messico dove ha guidato il Pachuca dalle stagioni 2015 al 2018, subito dopo, sempre in Messico, ha allenato il Monterrey. Infine, il trasferimento all'Inter Miami e successivamente l'ingaggio con la nazionale dell'Uruguay, con la quale si è qualificato al Mondiale in Qatar. Diego Alonso, si apprende dalla nota del Siviglia, "dirigerà il suo primo allenamento questo pomeriggio, in programma alle 19 al José Ramón Cisneros Palacios Sports City".