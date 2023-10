Levante, maglia speciale per la lotta contro il cancro al seno

VALENCIA (SPAGNA) - Bella iniziativa del Levante, squadra spagnola de La Liga, ufficializzata sul profilo X (ex Twitter). Lo sponsor tecnico Macron ha ideato con i rossoblù una maglia contro il cancro al seno che, in accordo con le regole de La Liga, verranno poi messe all'asta e vendute online dopo essere state indossate dalla prima squadra. Sulla classica maglia home, all'altezza del petto, il disegno di un seno e di una cicatrice post-operatoria. Il cancro al seno è il più comune di quelli diagnosticati in Spagna nel 2023 e la terza causa maggiore di decessi a causa di un cancro tra donne e uomini.