Liga, Gayà e Duro trascinano il Valencia: Cadice ko

VALENCIA (SPAGNA) - Prezioso successo casalingo del Valencia nel posticipo della 10ª giornata della Liga spagnola. Allo stadio 'Mestalla' la squadra di Ruben Baraja regola 2-0 il Cadice dell'ex centrocampista della Lazio Gonzalo Escalante e ritrova il successo dopo quattro turni di digiuno. Gli 'Els' sbloccano il risultato già al 4' con la rete del capitano, José Gayà, su assist di Amallah e si ritrovano in superiorità numerica già al 22', complice l'espulsione di Navarro. Con il Cadice in 10 uomini, il Valencia preme sull'acceleratore e dopo tre minuti trova il raddoppio con l'acuto di Hugo Duro, al suo quarto gol stagionale. Nella ripresa il Cadice si affaccia timidamente dalle parti di Mamardashvili ma il risultato non cambia più: il Valencia sale a quota 14 punti e aggancia il Betis all'ottavo posto. Quinta sconfitta in dieci gare invece per il Cadice che resta inchiodato a 9 punti, a +3 sulla zona retrocessione.