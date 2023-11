"Caos Barcellona, un'amichevole divide lo spogliatoio": cos'è successo

BARCELLONA (Spagna) - In Spagna lo chiamano virus Uefa, ovvero quell’ingorgo del calendario di calcio che impone ai calciatori di giocare numerosissime partite durante il corso di una stagione. L’infortunio di Gavi con la nazionale spagnola aveva acceso le polemiche, con il club catalano pronto a chiedere un risarcimento per l’assenza del proprio calciatore dai campi di calcio. Le società insorgono: “Troppi impegni”. Ma alla fine sono le prime a sfruttare i propri giocatori per trovare nuovi ricavi.