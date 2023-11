BARCELLONA (SPAGNA) - Il centrocampista del Barcellona, Gavi, è stato operato con successo dal dott. Joan Carles Monllau, con la supervisione dello staff medico del club, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (con annessa sutura meniscale) rimediata con la sua nazionale. Lo ha reso noto il club blaugrana che non ha specificato i tempi di recupero: per rivedere Gavi in campo, dopo questo tipo di infortunio, ci vorranno circa 8 o 9 mesi.