Ancelotti su Bellingham: "Cruyff o Zidane? No, mi ricorda un altro..."

Jude Bellingham, sta confermando tutto il suo immenso talento in questa prima parte di stagione. Inevitabilmente l'attaccante inglese viene paragonato a molte leggende del calcio. Dopo la vittoria in Champions col Napoli, il Real Madrid domani torna in campo contro il Granada e Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo anche alle domande su Bellingham, che come detto, viene paragonato a tanti big del passato. Tuttavia, il tecnico italiano non ha avuto paura ad ammettere che l'inglese gli ricorda un giocatore specifico che aveva anche ai suoi ordini e che non è Di Stefano, né Johann Cruyff e neppure Zinedine Zidane.