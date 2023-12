Quando Davids lasciò in prestito la Juve per il Barcellona: i blaugrana lo vogliono rifare

Il Barcellona vuole usare le strategie del passato per svoltare nel presente. Così il presidente dei blaugrana Laporta vuole dare un senso a questa stagione. Dopo il ritorno alla vittoria del campionato nello scorso anno, quest'anno la squadra di Xavi nella Liga sta facendo fatica al terzo posto. Sguardo dunque alla Champions League dove agli ottavi affronteranno il Napoli . Anche per battere la squadra di Mazzarri , Laporta ha dichiarato all'agenzia EFE di voler fare un "colpo alla Edgar Davids" a gennaio.

Cosa è il "colpo alla Davids"

Cosa vuole dire? L'accaduto risale alla stagione 2003/2004. Dopo, sei anni e mezzo con la Juventus, l'olandese decide di lasciare Torino a metà di quella stagione per alcune divergenze. I bianconeri però, invece che cederlo a titolo definitivo, lo fanno partire in prestito dandolo proprio al Barcellona. Il suo arrivo in blaugrana ha fatto così tanto la storia perchè in quei sei mesi Davids ha cambiato l'annata della squadra allenata allora da Rijkaard. Ottime prestazioni che portano il Barcellona fino al secondo posto in campionato. I tifosi volevano farlo rimanere, ma a fine stagione andrà all'Inter da svincolato.