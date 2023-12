Rudiger s'inventa un nuovo modo di marcare l'avversario: il video è virale

Rudiger, la bizzarra marcatura sull'avversario

Il giovane attaccante spagnolo, classe 2004 e alto 194 cm, ha messo in difficoltà Rudiger, che per fermarlo è stato costretto ad inventarsi una marcatura bizzarra. Omorodion, di spalle rispetto al suo marcatore, provava a guadagnare metri, andando a contatto con l'avversario. Resosi conto di non poterne fermare la progressione, Rudiger si è abbassato con la testa, quasi a voler fare una sorta di ponte con il suo corpo. Sui social i tifosi del Real Madrid hanno postato le immagini della curiosa marcatura, elogiando il difensore tedesco: "Serviva un pò di pazzia in mezzo al campo".