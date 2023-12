Polemica Vinicius: nel tatuaggio con Alì, Pelè, Jordan e Bryant c'è un errore

MADRID (SPAGNA) - Vinicius Junior fa sempre parlare di sé, volente o nolente. Non solo per le sue straordinarie qualità in campo, ma anche per la sua continua lotta al razzismo con cui ha dovuto spesso fare i conti negli stadi spagnoli. Per questo il brasiliano del Real Madrid ha voluto farsi tatuare sulla schiena i suoi idoli: in un celebre studio di tatuatori di Hollywood Vinicius si è fatto imprimere sulla schiena non solo l'immagine del padre, Vinicius Senior, ma anche Pelè, Muhammad Ali, Michael Jordan e Kobe Briant.