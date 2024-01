Real Madrid, l'ex giocatore: "Hanno fatto una scelta folle a comprarmi"

Ivan Campo Ramos , anni 49, ex giocatore spagnolo, duttile difensore, ha vestito la maglia del Real Madrid dal 1998 al 2002 collezionando 60 presenze e un gol in campionato. A distanza di oltre vent'anni dal suo trasferimento a Madrid, l'ex calciatore si dice stupito dalla scelta fatta dal Real che scelse di puntare su di lui per rinforzare la squadra allora allenata da Hiddink.

Cosa ha detto sul Real Madrid?

Intervistato da As, infatti, Campo ha dichiarato: "Se non sbaglio, hanno speso 1000 milioni di pesetas per acquistarmi. Per me è stata una follia totale. Il Maiorca voleva ingaggiarmi, ma ero di proprietà del Valencia. Poi è arrivato il Real".Campo non nega la sua soddisfazione dell'epoca per il passaggio dal Valencia al Real: "Era il sogno di ogni ragazzo ed era anche il mio. Ho ricordi splendidi. Non dimenticherò mai l'ingresso al Bernabeu".