Il Real Madrid in vetta tra le polemiche

MADRID (SPAGNA) - Controversa vittoria in rimonta per il Real Madrid, che batte per 3-2 il fanalino di coda Almeria e scavalca, almeno per qualche ora, in vetta alla classifica il Girona, che stasera ospita il Siviglia. Dopo un primo tempo chiuso con gli ospiti in doppio vantaggio per la rete lampo di Ramazani, seguita dal momentaneo 2-0 di Edgar, Ancelotti si gioca subito tre cambi, a inizio ripresa, e lancia la remontada trovata grazie a un rigore di Bellingham, un tocco di spalla di Vinicius e il sigillo finale di Carvajal. Ma gli andalusi protestano per i tre interventi del Var, tutti chiusi con decisioni favorevoli ai blancos, in occasione del rigore, del gol del brasiliano, in un primo tempo annullato, a cui si somma anche la rete del possibile 3-1 dell’Almeria, siglato da Arribas e, poi, non convalidato.

TUTTO SULLA LIGA Colpiti a freddo Pronti, via e l’Almeria si ritrova sorprendente in vantaggio. Sono passati appena 38 secondi e una sciagurata uscita dal basso di Nacho dà il via a una pregevole giocata offensiva degli andalusi, che si chiude con l’assist di Robertone per Ramazani, che trafigge Kepa. Colpito a freddo, il Real prova a reagire, ma si dimostra nervoso e impreciso e, alla resa dei conti, la giocata più percolosa si chiude con un autogol sfiorato da Chumi, su un centro dalla destra di Carvajal. Allo scadere della prima frazione, i ragazzi di Gaizka Garitano si riaffacciano avanti e colpiscono per la seconda volta con Edgar, che s’inventa un bolide all’incrocio imparabile per Kepa.

Entra in scena il Var Ancelotti mastica amaro e, nella ripresa, riaggiusta l’assetto inserendo Fran Garcia, Brahim Diaz e Joselu per gli inconsistenti Mendy, Nacho e Rodrygo. I blancos si mettono ad attaccare a testa bassa e, al 12’, inizia il pomeriggio da incubo per il direttore di gara Hernandez Maeso. Dopo una decina di minuti, l’arbitro fischia un rigore per un tocco di mano di Kaiky. L’infrazione pare preceduta da due falli di Rudiger e Joselu, ma dopo la rivisione al Var si decide comunque per l’esecuzione dal dischetto. Stavolta si prende la responsabilità Bellingham, che insacca centralmente. 14º gol dell’inglese in Liga. Qualche minuto dopo, Arribas troverebbe il 3-1 per gli ospiti, ma interviene nuovamente il Var e la giocata viene annullata per una manata di Lopy a Bellingham all’inizio della giocata.

Remontada blanca A metà secondo tempo, poi, Vinicius, trovato a centro area da Tchouameni, pareggia con un tocco di spalla. L’arbitro in un primo tempo annulla, ma il Var interviene ancora e il gol viene convalidato, per la disperazione di Gaizka Garitano, che non fa nulla per nascondere la sua indignazione. Il Real troverebbe poco dopo il sorpasso, ancora con Bellingham, ma la giocata è viziata da un fuorigioco, in partenza, di Fran Garcia e la rete non viene convalidata. Il signor Hernandez Maeso accorda un recupero fiume di 12 minuti e, i ragazzi di Ancelotti, al 100’ di gioco trovano il gol partita con l’incombustibile Carvajal, che arriva come un treno su una sponda aerea di Bellingham. Sorpasso in vetta per il Real, in attesa della risposta del Girona, che stasera ospita il Siviglia. CLASSIFICA LIGA

