Ancelotti, che bordata a Xavi: “Non mi abbasso al suo livello”

Cosa ha risposto Ancelotti a Xavi?

La risposta di Ancelotti è stata altrettanto piccante: "Sono un professionista e come tale non voglio abbassarmi a questo livello per rispetto del calcio spagnolo. Non mi chiedete più cose di questo tipo perché non risponderò. Non è un livello professionale". Dura la replica del tecnico italiano che mantiene alta la concentrazione in vista del match di domani con l'Atletico Madrid.