Liga, colpo esterno del Siviglia contro il Rayo: decide En Nesyri

MADRID (Spagna) - Il Siviglia vince la prima partita dell'anno solare: gli andalusi conquistano un successo fondamentale in trasferta contro il Rayo Vallecano e si allontanano dalla zona retrocessione. In tribuna anche Cristian Totti, neo acquisto della formazione madrilena, accompagnato dal padre. Il protagonista della serata è il centravanti marocchino En Nesyri, appena tornato dalla Coppa d'Africa, che firma una doppietta. Il Siviglia trova il vantaggio grazie a En Nesyri che sfrutta un rimpallo favorevole per presentarsi davanti al portiere: il tocco è preciso e angolato, nulla da fare per il portiere Dimitrievski. Ma il Rayo Vallecano reagisce, e poco dopo riporta il risultato in equilibrio grazie a Isi Palazon che capitalizza al meglio un cross dalla sinistra per anticipare il diretto avversario infilando la palla sul palo opposto. Il raddoppio degli ospiti arriva a ridosso dell’intervallo, ed è ancora il centravanti marocchino a mettere la firma sul gol degli andalusi: assist di Isaak Romero, e gran sinistro a fil di palo da posizione defilata. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e falliscono due occasioni con Chavarrìa e Camello. Il Siviglia ha l’opportunità per chiudere la partita a un quarto d’ora dal termine, ma Ocampos - tutto solo - calcia sul palo vanificando un’opportunità clamorosa. Alla fine arrivano tre punti d’oro per il Siviglia che si allontana dalla zona retrocessione: ora gli andalusi hanno tre punti di vantaggio sul Cadice terz’ultimo in classifica.