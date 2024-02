"Contatti con il Barcellona, Flick è in pole position per la panchina"

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo allenatore . Xavi è in bilico, dalla Spagna raccontano di un presidente, Laporta, molto deluso per gli ultimi risultati (in Spagna i social elogiano Ancelotti col Real a +10), ma a prescindere da questa stagione lo spagnolo ha già annunciato l'addio a fine anno. Dunque il club blaugrana è alla ricerca dell'erede .

Dalla Germania: "Barcellona su Flick"

Un nome emerge e ritorna dopo i rumors del passato: è quello di Hans-Dieter Flick, anni 58, ex ct della nazionale tedesco ed ex Bayern Monaco. Ne parla Sport Bild che accosta il nome dell'allenatore tedesco alla panchina del Barcellona. Una pista possibile in vista del futuro. Per il quotidiano tedesco, infatti, Flick è in pole position, è il favorito per raccogliere presto l'eredità di Xavi, reduce nel weekend dall'ennesimo risultato negativo: 3-3 contro il Granada in campionato.