Real Madrid, ecco l'area vip del nuovo Bernabeu: sembra un hotel di lusso!

MADRID (SPAGNA) - Il nuovo 'Bernabeu' è già stato inaugurato alla fine dello scorso anno, ma i lavori non sono terminati e mancano ancora alcuni interventi per arrivare alla realizzazione completa del progetto scelto dal Real Madrid , costato più di un miliardo di euro.

Nuovo Bernabeu: quando verrà inaugurata l'area vip

Quando sarà finito, lo stadio dei 'Blancos' potrà ospitare 85mila spettatori e intanto nelle ultime ore sono state svelate le immagini della lussuosissima area vip che sarà la ciliegina sulla torta dell'impianto (secondo i media britannici verrà inaugurata in tempo per il concerto di Taylor Swift in programma il 30 maggio).

Lusso e design futuristico: esperienza per pochi

Design futuristico e dettagli lussuosi per il bar, il ristorante e la discoteca (per ballare magari dopo il match) che si affacceranno sul terreno di gioco, collegati alla sovrastante e iconica terrazza 'skywalk'. Un'area esclusiva, che sarà riservata a 200 tifosi benestanti e pronti a pagare il prezzo deciso dal presidente madridista Florentino Perez, che dal nuovo stadio si aspetta alti introiti per continuare a tenere il Real ai vertici del calcio mondiale.