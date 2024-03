Clamoroso Piqué: ora difende il Real per attaccare l'arbitro Manzano

Il clamoroso episodio che ha chiuso la sfida Valencia-Real Madrid continua a far discutere in Spagna e in Europa. Ultimo pallone della partita e triplice fischio dell'arbitro Gil Manzano, proprio nel momento in cui il cross di Carvajal arriva sulla testa di Jude Bellingham, che segna il possibile gol del 2-3 finale. Rete non convalidata e bufera, in campo e sui social. Su quanto accaduto al Mestalla, si è espresso anche uno storico rivale dei Blancos, Gerard Piqué, che non ha mai avuto un bel rapporto con il direttore di gara della gara di sabato scorso.