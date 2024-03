"Rudiger ha fatto il gesto dell'Isis", è bufera: l'ex Roma denuncia

Bufera in Germania per le dichiarazioni di Julian Reichelt nei confronti di Rudiger . L'11 marzo scorso, il difensore del Real Madrid ha pubblciato una foto su Instagram in cui inviava un messaggio a tutti i musulmani per l'inizio del ramadan. Nell'immagine, si vede Rudiger in ginocchio e con il dito alzato . Un gesto che, secondo Reichelt, è direttamente associabile all'Isis.

Accuse Reichelt, come ha reagito Rudiger?

Reichelt ha sottolineato che quel gesto "è stato adottato dai terroristi negli ultimi due decenni. È diventato indiscutibilmente il saluto dell'Isis e degli assassini islamici di tutto il mondo, di persone che hanno ucciso anche a Berlino e portano disastri e sofferenze incommensurabili al mondo. Chi si atteggia così in pubblico mostra consapevolmente un saluto fanatico e non un gesto innocente e spirituale. È una normalizzazione di una terribile ideologia che ha già occupato troppo spazio in questo paese. Inoltre, e soprattutto perché si tratta di un attore internazionale molto popolare, non bisogna lasciarsi intimidire. È importante notare che questa ideologia politica va contro tutti i nostri valori. L'indice alzato dell'Islam, con cui i terroristi di tutto il mondo celebrano i loro omicidi, non appartiene alla Germania. Non permetterò mai a nessuno di impedirmi di dirlo". Rudiger ha subito denunciato Reichelt per "insulto, calunnia, insulto provocatorio e sedizione". Al difensore si è accodata anche la Federazione tedesca che ha citato il giornalista per "incitamento all'odio".