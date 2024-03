CADICE (SPAGNA) - Obiettivo raggiunto per il Cadice, che per conservare delle speranze di salvezza doveva superare in casa il Granada, ormai spacciato. Nell'anticipo della 30esima giornata di Liga, la squadra di Pellegrino si impone davanti al proprio pubblico per 1-0 con la rete decisiva, al 51', di Navarro. In classifica Cadice sempre terzultimo ma a 25 punti, mentre il Granada resta inchiodato a quota 14.