Real Madrid-Barcellona diretta Clasico: segui la partita LIVE

MADRID (SPAGNA) - In capo a una settimana dalle forti emozioni, Real Madrid e Barcellona si ritrovano una di fronte all'altra per un Clasico dai grandi significati. Innanzi tutto la classifica, che vede la squadra di Ancelotti a +8 su quella di Xavi e dunque giocarsi nel catino del Santiago Bernabeu un pesantissimo match point contro gli azulgrana. Segui il prepartita e la cronaca in diretta LIVE!

Real Madrid-Barcellona LIVE

20:25

Barcellona imbattuto in trasferta

Sorprendente il cammino in Liga del Barcellona di Xavi, che nella stagione in cui ha dovuto abbandonare il Nou Camp per i lavori di rifacimento e traslocare a Montjuic, ha fatto meglio in trasferta che tra le mura amiche. La squadra di Xavi è infatti ancora imbattuta fuori casa, con 9 vittorie e 6 pareggi.

20:22

Real in vantaggio in questa stagione

Quello di questa sera è il terzo Clasico della stagione. Real Madrid e Barcellona si sono infatti già incontrate nel girone di andata in Liga e in Supercoppa di Spagna; in entrambi i casi ad imporsi è stata la squadra di Ancelotti, per 2-1 in campionato e per 4-1 nella finale di Riad.

20:10

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (3-4-1-2): Lunin; Lucas, Rudiger, Tchouameni; Camavinga, Modric, Kroos, Valverde; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All.: Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; de Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All.: Xavi

20:03

Stati d'animo differenti

Il Real Madrid arriva all'appuntamento con il Clasico sulle ali dell'entusiasmo per il romanzesco successo ai rigori in casa del Manchester City che gli è valso la semifinale di Champions. Barcellona al contrario ancora ferito per il ko con il Psg e un'eliminazione che in Catalogna non hanno voluto accettare.

20:00

Tutto pronto per il Clasico

E' tutto pronto al Santiago Bernabeu per l'attesissimo Clasico tra Real Madrid e Barcellona, posticipo della 32ª giornata di Liga.

Santiago Bernabeu - Madrid