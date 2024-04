Ancelotti e il futuro Pallone d’Oro: la risposta fa sorridere i giornalisti

MADRID - Carlo Ancelotti stravede per i suoi giocatori del Real Madrid. E in conferenza stampa quando gli chiedono a chi dovrebbe andare il prossimo Pallone d’Oro tra Bellingham e Vinicius lui risponde secco: “A tutti e due!”. La battuta fa sorridere tutta la sala stampa. D’altronde sono i due gioielli del calcio mondiale. L’inglese sta vivendo una stagione incredibile con la maglia ‘blanca’: 36 presenze, 21 reti e 10 assist. Non male per un centrocampista con grandissime doti di inserimento. E il brasiliano non è da meno: 32 presenze, 19 gol, 11 passaggi vincenti. Due stelle dei Galacticos pronte a brillare ancora: in ballo c’è la Liga e la Champions League. Poi potrebbe essere una sfida a due per il Pallone d’Oro. Ancelotti l’ha già assegnato.