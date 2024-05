Sorloth frena le riserve del Real Madrid: 4-4 a Villarreal

VILLARREAL (SPAGNA) - Fuochi d’artificio allo Stadio della Ceramica, dove i rincalzi extralusso del Real Madrid chiudono sul 4-4 col Villarreal del pichichi Sorloth. Con la 36ª Liga messa in bacheca da un paio di giornate, le seconde linee di Ancelotti partono fortissimo e, prima del quarto d’ora, sbloccano il risultato con un pregevole rasoterra angolato del gioiellino turo Arda Guler. Allo scoccare della mezz’ora, arriva anche il raddoppio di Joselu, trovato a centro area da Lucas Vazquez. Una decina di minuti dopo, complice un pallone perso ingenuamente da Ceballos, il Sottomarino giallo dimezza il risultato con Sorloth. Prima dello scadere, però, i blancos sembrano prendere il largo con le reti dell’ottimo Lucas Vazquez e ancora con Guler. Nella ripresa, Marcelino si ripresenta con Coquelin, Albiol e Traoré per Parejo, Cuenca e Ilias e si scatena Sorloth, che in poco più di dieci minuti mette insieme altri tre gol, per completare un sensazionale poker personale che gli permette di salire a quota 23 reti, solo soletto in cima alla classifica marcatori della Liga. Ne esce malissimo il suo marcatore Militao, apparso ad anni luce dalla miglior condizione dopo l’infortunio al crociato, che a questo punto difficilmente partirà nell’undici titolare, il prossimo primo di giugno, in occasione della finalissima di Champions League con il Borussia Dortmund.