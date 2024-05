Ancelotti sul ritiro di Kroos: "La decisione di un uomo con le p...e"

Carlo Ancelotti ha commentato la scelta e l'annuncio di volersi ritirare da parte di Kroos nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Betis Siviglia, valiva per la trentottesima e ultima giornata della Liga: "Ne abbiamo parlato, era convinto, voleva salutarci ora che è al suo massimo livello. Tutti vogliono salutarsi ai massimi livelli, ma poi bisogna avere il coraggio di farlo. Toni ha preso la sua decisione, quella di un uomo con le palle, e va rispettata. A livello tecnico è molto complicato trovare un sostituto, ma non è a questo che stiamo pensando ora. Toni è tedesco ed è molto difficile fargli cambiare idea. Non ci sono state lacrime durante la conversazione, è molto convinto".