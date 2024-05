Xavi si congeda con un’ultima vittoria: Siviglia-Barcellona 1-2

SIVIGLIA (SPAGNA) - L’era di Xavi sulla panchina del Barça si chiude con un ultimo successo trovato al Sanchez Pizjuan di Siviglia . Il pupillo di Guardiola se la gioca con il miglior undici a disposizione e, attorno al quarto d’ora, trova il vantaggio grazie a una zampata di Robert Lewandowski , trovato a centro area da Joao Cancelo . 19ª rete per il polacco, che eguaglia Jude Bellingham . Davanti a loro, nella speciale classifica del Pichichi, i soli Dovbyk , a quota 24, e Sorloth a 23. Varcata la mezz’ora, il Siviglia riacciuffa il pari con En-Nesyryi , che imbeccato in verticale da Soumaré , infila Ter Stegen . La prima frazione prosegue con i catalani che si gettano in avanti e centrano due legni con Pedri e con lo scatenato Cancelo . Gli andalusi, da parte loro, rispondono con una capocciata di Lukebakio che coglie in pieno il palo. Va decisamente meglio, ad inizio ripresa, a Fermin Lopez , che con un tiro dal limite decide la gara. Finale vittorioso per Xavi. Già domani il Més que un Club potrebbe ufficializzare il nome del suo successore, Hansi Flick .

TUTTO SULLA LIGA

I verdetti definitivi

Comunque ininfluente il risultato del Ramon Sanchez Pizjuan, visto che già nella scorsa giornata erano stati fissati anche gli ultimi verdetti definitivi della Liga. Si chiude col trionfo del Real Madrid, già sicuro della sua 36ª Liga dallo scorso 4 maggio. Secondo gradino del podio proprio per il Barça, che disputerà così la final four della Supercoppa di Spagna insieme ai blancos e alle due finaliste di Coppa di Spagna, i trionfatori dell’Athletic Bilbao e il Maiorca. Accompagneranno le due superbig iberiche in Champions, invece, la cenerentola Girona e l’Atletico Madrid. A rappresentare la Spagna in Europa League, poi, ci saranno le due basche Athletic Bilbao e Real Sociedad. Posto in Conference, infine, per il Betis Siviglia. Retrocedono malinconicamente in Segunda division le tre andaluse Cadice, Almeria e Granada.

CLASSIFICA LIGA