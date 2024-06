Mbappé e Bellingham, due galacticos… senza patente

Bellingham come Mbappé: entrambi sono senza patente

Due star in una squadra altrettanto galactica al Santiago Bernabeu che punterà ancora a vincere la Champions dopo il successo dell'ultima stagione in finale contro il Borussia Dortmund. I due, però, sono accomunati anche da un particolare extra campo: entrambi non hanno la patente. L'esame di guida per i due calciatori non è un priorità, visto che in una grande metropoli com Madrid si muoveranno comunque con tutti gli autisti del caso.