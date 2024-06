Endrick, annuncio enigmatico sui social: "Non siete pronti, vi farò incazz..."

Endrick è pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid . L'attaccante classe 2006 si trasferirà in Spagna dal Palmeiras dopo i circa ciquanta milioni di euro sborsati dai Blancos per assicuraselo. L'attaccante è impegnato con la nazionale verdeoro, ma nel frattempo ha pubblicato un post decisamente enigmatico sui propri social .

Endrick, il messaggio sui social: "Non so se siete pronti"

Endrick ha pubblicato una sua foto mentre tiene tra la mani una maglietta generica con il suo nome e il numero 26: "Non so se siete pronti per questo. Il 20 giugno sarò all'ESPN per raccontare una notizia che farà incazzare il mondo dello sport".