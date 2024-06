Liga, la strana proposta di Tebas per Vincius Jr: "Quando si ritirerà..."

Liga, la proposta di Tebas a Vincius Jr

Tebas ha dichiarato: "Vinicius riceve insulti razzisti perché è un leader contro la lotta al razzismo. Al momento non può essere ambasciatore della Liga perché è un giocatore attivo, ma quando si ritirerà ovviamente glielo proporremo. La Spagna - ha proseguito - non è un paese razzista, ma ci sono comportamenti razzisti. Non parlerò della quantità perché non appena ce n'è uno dobbiamo lottare per sradicarlo. In Spagna manca la consapevolezza che i buoni devono alzare la voce".