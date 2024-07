Barcellona, tegola per Flick: infortunio più grave del previsto per Araujo

Brutta tegola per Hansi Flick , che si prepara ad esordire sulla panchina del Barcellona . All'alba della stagione sportiva 2024/25, il nuovo allenatore blaugrana perde Ronald Araujo per gran parte del girone d'andata e per tutta la fase a gironi della Super Champions League. Più grave del previsto l'infortunio rimediato dal difensore in Coppa America con la maglia dell' Uruguay .

Araujo, infortunio grave: salterà la prima parte di stagione con il Barcellona

Ronald Araujo sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una lesione al tendine del bicipite femorale della gamba destra. Questo l'esito degli esami strumentali che hanno riguardato il centrale difensivo del Barcellona, protagonista di una buona Coppa America con l'Uruguay del Loco Bielsa. Il cammino della Celeste si è fermato in semifinale contro la Colombia, prima della vittoria nella finalina con il Canada per il terzo posto, mentre Araujo è stato richiamato in Europa nel giro di pochi giorni, per fare chiarezza sull'entità dell'infortunio. Le sensazioni, del resto, non erano positive sin dal principio. I test medici effettuati in Spagna hanno confermato il tutto, con il calciatore che dovrà operarsi per tornare a giocare. Previsti 4 mesi di stop.