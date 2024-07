Mbappé al Real Madrid, diretta presentazione: segui l'evento LIVE

Aggiorna

Dopo un corteggiamento durato anni, il colpo che tutti aspettavano è diventato realtà: Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. E oggi, martedì 14 luglio, si presenta per la prima volta alla stampa e ai tifosi: prima la firma sul contratto fino al 2029, poi al Bernabeu risponderà alle domande dei giornalisti. L'attesa dei tifosi Blancos è finalmente finita: saranno in 85mila al Santiago Bernabeu. Segui la presentazione in diretta.

12:55 Florentino Perez: "Mbappé, sei finalmente qui" "Caro Kylian, sei finalmente qui: benvenuto al Real Madrid. Ti sei innamorato di questo club da bambino, e so che non ti dimenticherai mai quando nel 2012 Zidane ti invitò a conoscere questa città e i giocatori che ammiravi così tanto. Hai superato tutti gli ostacoli sulla tua strada e hai capito subito che questo è un club speciale: i nostri tifosi staranno con te fino alla fine. Grazie Kylian per tutto l'impegno che hai messo nell'arrivare qui". 12:49 Ecco Mbappé: boato assordante del pubblico! E finalmente ecco Kylian Mbappé sul campo, con la maglia numero 9 del Real Madrid. Tifosi in estasi, che accolgono il francese con un incredibile boato. 12:48 Florentino Perez accoglie Mbappé "È arrivato di presentare un nuovo giocatore, che corona il sogno di una vita unendosi al nostro club: Kylian Mbappé". 12:47 Florentino Perez: "Vogliamo continuare a fare la storia" "È un grande onore per me presentare un nuovo giocatore del Real Madrid. Oggi accogliamo un nuovo madridista, tutti gli occhi sono sul Santiago Bernabeu. Abbiamo fatto ancora la storia nella scorsa stagione vincendo la 15ª Champions League. Questo è un club mondiale, storico e che unisce con i propri valori e sentimenti. Abbiamo avuto grandi giocatori, grandi nomi, Palloni d'Oro, nella nostra incredibile storia. Chiamo su questo palco anche il nostro presidente onorario, Pirri, e un nostro grande giocatore e poi allenatore, Zidane. Vogliamo continuare a fare la storia e per questo, nel tempio del calcio mondiale, accolgo un altro giocatore che farà la storia del Real Madrid". 12:39 Florentino Perez: "Benvenuti ad un evento storico" Prende parole Florentino Perez, tra i cori di gioia dei tifosi: "Benvenuti a tutti ad un evento storico. Anzitutto faccio le mie congratulazioni alla Spagna per il trionfo ad Euro 2024". 12:31 Mbappé, video di presentazione per il suo arrivo Viene mandata una clip di presentazione di Mbappé, con la sua carriera e soprattutto il suo legame con il Real Madrid quando era un bambino, tra maglie e tute. 12:22 Florentino Perez in campo con Zidane Sta per iniziare la conferenza. Il primo ad entrare è Florentino Perez con Zinedine Zidane. 12:16 Mbappé incredibile: in tilt l'app ufficiale del Real Madrid! Grandissima copertura per la conferenza del francese, tra tv e social. L'evento dovrebbe essere trasmesso anche sull'app ufficiale del Real Madrid (RM Play), che è però crashata per i troppi accessi a pochi minuti dall'inizio. 12:07 Mbappé al Real Madrid, tifosi ancora in fila Slitta di qualche minuto l'inizio della presentazione di Mbappé. Il motivo sono le lunghe code all'esterno dello stadio: sono ancora tantissimi i tifosi che vogliono vedere per la prima volta il fuoriclasse francese con la maglia dei Blancos. 11:53 Mbappé al Real Madrid: le foto della firma sul contratto Grande entusiasmo in Spagna: ecco le prime immagini di Kylian Mbappé come nuovo giocatore dei Blancos.

11:45 Mbappé e Florentino Perez sugli schermi: boato del pubblico Boato del pubblico, tra applausi e cori, quando sui maxischermi del Santiago Bernabeu appare l'immagine di Mbappé e Florentino Perez, insieme con la nuova maglia del fuoriclasse francese. 11:40 Bernabeu già pieno per Mbappé Manca poco all'arrivo di Mbappé sul prato del Santiago Bernabeu, già pieno di tifosi in festa per il nuovo acquisto. 11:30 Mbappé pazzesco: negozi online in tilt! Tifosi entusiasti per l'arrivo del fuoriclasse francese, al punto che comprare le maglia del Real Madrid con il numero 9 di Mbappé è diventato quasi impossibile: lo store ufficiale è andato in tilt per le troppe richieste. LEGGI TUTTO 11:20 Mbappé finalmente al Real Madrid: anni e anni di tira e molla Dopo 7 anni di contatti, trattative, attesa e rinvii, tra cui il più clamorso di qualche anno fa quando finì col rinnovare con il Psg, Mbappé è finalmente al Real Madrid. Il fuoriclasse francese ha già passato stamattina la visita medica all'Hospital Clinico di Madrid, senza problemi per il naso rotto durante la prima partita di Euro 2024. 11:10 Mbappé, presentazione da record: battuto Ronaldo! Bernabeu esaurito con 85mila tifosi in festa. Il numero di spettatori dovrebbe battere il record stabilito 15 anni fa dalla presentazione di Cristiano Ronaldo. 11:05 Mbappé, la presentazione è fissata alle ore 12 L'attaccante francese sarà presentato a mezzogiorno allo stadio Bernabeu. Come riportato dai media spagnoli il giocatore ha già svolto le visite mediche. Ora la firma del contratto con i Blancos. 11:00 Mbappé, è tutto pronto: Santiago Bernabeu esaurito È tutto pronto a Madrid per la presentazione ufficiale al pubblico di Kylian Mbappé: al Santiago Bernabeu sono attesi circa 85.000 spettatori per la nuova stella del Real. Santiago Bernabeu - Madrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA