Il Real Madrid presenta Endrick: lui non regge e scoppia a piangere

Giornata ricca di emozioni per il giovanissimo Endrick , il gioiello brasiliano che si candida per essere un punto fermo del Real Madrid del futuro. Nel corso della presentazione andata in scena al Santiago Bernabeu, a pochi giorni dall'evento che ha visto protagonista Kylian Mbappè, il talento cresciuto nel Palmieras è scoppiato in lacrime , pensando alla sua infanzia e al percorso che lo ha portato fino a uno dei club più importanti al mondo.

Endrick scoppia in lacrime durante la presentazione al Real Madrid

In Spagna non si parla d'altro. Le lacrime di Endrick hanno lasciato il segno durante la conferenza stampa di presentazione, con i tifosi dei Blancos che non vedono l'ora di assistere alle giocate del classe 2006, già nel giro della nazionale maggiore del Brasile: "Sono felicissimo, sono sempre stato un grande tifoso del Real Madrid - ha subito sottolineato un emozionatissimo Endrick - e oggi mi trovo a giocare qui. È pazzesco. Non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. ho sempre sognato trovarmi qui e oggi si è avverato. Un sogno non solo per me ma anche per la mia famiglia, per tutto quello che ha fatto per me". Una presentazione, davanti agli occhi del presidente Florentino Perez e dell'ambasciatore del Brasile, destinata a diventare iconica.