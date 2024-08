Ancelotti show in ritiro, l’aneddoto su Vinicius e Bellingham è incredibile

Ancelotti, Bellingham e Vinicius: la telefonata e il siparietto

Mancano ancora sette giocatori al gruppo dei Galacticos, assenti giustificati per gli impegni estivi con le rispettive nazionali. Tra questi c'è il fuoriclasse inglese: "Ieri mi sono arrabbiato con Bellingham perché l'ho chiamato e non mi ha risposto", ha esordito, sorridendo Ancelotti. L'allenatore delle Merengues ha poi aggiunto: "Ho detto a Vinicius di chiamarlo davanti a me, lo ha fatto e a lui ha risposto subito! Poi me lo ha passato...". Via alle risate generali. Sui media spagnoli è stato poi sottolineato come l'episodio sia la riprova del rapporto di fratellanza tra i due giocatori.