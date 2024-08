Liga, delude il Siviglia: solo pari con il Las Palmas

LAS PALMAS (SPAGNA) - Las Palmas e Siviglia pareggiano 2-2 nella sfida valida per la prima giornata della Liga spagnola. Il primo tempo all''Estadio de Gran Canaria' si chiude 1-1 con due autoreti, quelle di Alex Suarez al 34' e di Nianzou al 42'. Nel secondo tempo gli andalusi di Garcia Pimienta passano in vantaggio con il classe 2003 Juanlu al 61', ma dopo appena 10 minuti i gialloblù di Carrion siglano il definitivo pareggio con l'ex Barcellona Sandro (71'). Le due squadre si dividono così la posta in palio, ottenendo il primo punto stagionale.