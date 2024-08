Real Madrid flop all’esordio, Muriqi risponde a Rodrygo

A pochi giorni dalla vittoria contro l'Atalanta, che ha regalato ai Blancos il primo trofeo stagionale, il Real Madrid di Carlo Ancelotti non fallisce la propria missione, superando in trasferta il Maiorca . Positivo anche l'esordio del Rayo Vallecano , che si impone a sorpresa sul campo amico della Real Sociedad .

Liga: buona la prima per il Real Madrid, colpo esterno per il Rayo Vallecano

La prima domenica di calcio spagnolo regala un prestigioso colpo esterno al Rayo Vallecano, che batte a domicilio la Real Sociedad, approfittando della parziale rivoluzione dei baschi, in procinto di perdere anche Merino, diretto all'Arsenal di Arteta. 1-2 il risultato finale, con de Frutos e Camello che rendono vano il gol della bandiera di Zubimendi, arrivato soltanto nel recupero. Nel posticipo serale, il Real Madrid di Carlo Ancelotti viene fermato dal Maiorca, trascinato dall'ex Lazio Muriqi. Il "pirata" pareggia i conti all'alba della ripresa dopo l'iniziale 0-1 targato Rodrygo. In ombra Mbappé. I Blancos pagano le fatiche accumulate nel corso della Supercoppa Europea. Nel finale, un bruttissimo fallo (di frustrazione, ndr) costa il rosso diretto a Mendy.