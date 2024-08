Vedat Muriqi rovina la festa di Mbappé: è 1-1 tra Maiorca e Real Madrid

MAIORCA (SPAGNA) - Solo un pareggio per il Real Madrid, che a quattro giorni dal trionfo in Supercoppa sull'Atalanta, non vanno oltre l’1-1 a Maiorca. Davanti allo sguardo attento di Rafa Nadal, presente a Son Moix per assistere dal vivo al debutto in Liga dell’attesissimo Kylian Mbappé, i blancos paiono metterla subito in discesa con un repentino gol di Rodrygo, ma poi non riescono a prendere il largo e, a inizio ripresa, si fanno riacciuffare da Muriqi, che realizza uno splendido gol di testa, specialità della casa. Nel concitato finale, espulso Mendy per una dura entrata sullo scatenato ex Lazio.

Medesimo undici vittorioso contro l'Atalanta nella finalissima di Supercoppa europea disputata, mercoledì scorso a Varsavia, per Carlo Ancelotti. E, nonostante qualche meccanismo ancora da perfezionare ora che non c'è più Toni Kroos e Bellingham ha retrocesso di parecchi metri il suo raggio d'azione per fare spazio, in avanti, al fiammante acquisto Kylian Mbappé, promette spettacolo il nuovo Real. Blancos che rompono gli equilibri, prima del quarto d'ora, con un perfetto tiro a giro di Rodrygo, al termine di una giocata che coinvolge Bellingham, Mbappé e Vinicius, con ogni probabilità i più accreditati candidati al prossimo Pallone d'Oro. Una volta avanti, però, il Real si mette a fare un po' di accademia, cercando con insistenza la giocata spettacolare a scapito della praticità, finendo per mantenere in partita il Maiorca, che al 42', sfiora il pari con l'ex Lazio Vedat Muriqi, che si getta sul pallone dopo un'incertezza di Courtois, ma poi si vede chiudere lo specchio dallo stesso portierone belga, che ci mette un apezza.

La risposta di Muriqi Il possente Muriqi si rifà alla grande, all'8' della ripresa, quando svetta in area su un perfetto angolo di Dani Rodriguez e riacciuffa il pareggio per il Maiorca. Si tratta del primo gol concesso da Courtois dopo il ritorno seguito al serio infortunio al ginocchio che aveva sofferto all'inizio della scorsa stagione. L'estremo difensore belga, infatti, era reduce da 6 clean sheet, tra le quali quelle nelle finalissime di Champions e di Supercoppa europea. Ancelotti reagisce inserendo Modric per Tchouameni e, successivamente, Lucas Vazquez, Brahim Diaz e Arda Guler per Carvajal, Bellingham e l'inconsistente Vinicius, ma il risultato non cambia più. Nel concitato finale, Ferland Mendy si guadagna un cartellino rosso diretto per un'entrataccia su Muriqi. Deludente pareggio per i campioni d'Europa.

