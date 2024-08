Mbappé regala la sua maglia a Nadal dopo Maiorca-Real Madrid: lo scatto è virale

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Incontro tra fuoriclasse al termine di Maiorca-Real Madrid, sfida valevole per la prima giornata della Liga spagnola. L'1-1 finale (in gol l'ex Lazio Muriqi e Rodrygo) è passato decisamente in secondo piano: lo stadio 'Son Moix' è infatti diventato il teatro di un appuntamento speciale tra la leggenda del tennis Rafa Nadal, grande tifoso dei 'Blancos' e il nuovo numero nove dei campioni d'Europa in carica, Kylian Mbappé.