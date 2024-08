Il Barcellona batte l’Athletic Bilbao di Nico Williams grazie a Lamine e Lewandowski

BARCELLONA (SPAGNA) - Secondo successo di fila per il Barça , che a una settimana dalla vittoria del Mestalla di Valenci a , si ripete anche all’Olimpico di Montjuic contro l’ Athletic Bilbao di Nico Williams , obiettivo di mercato frustrato dei blaugrana. Ancora orfano di Dani Olmo , che ha atteso invano fino all’ultimo notizie sulla sua possibile iscrizione alla Liga, i catalani si sono imposti grazie alle reti di Lamine Yamal e di Lewandowski , intervallate dal momentaneo pareggio dal dischetto di Sancet . Ma il risultato poteva essere ben più ampio per il nuovo Barça di Hansi Flick , che ha colto due legni col bomber polacco, momentaneo pichichi del campionato a quota 3 reti.

La frustrazione di Olmo

Niente da fare per il nuovo acquisto Dani Olmo, che Hansi Flick aveva inserito nella lista dei convocati nella speranza che il Barça riuscisse a iscriverlo al torneo in tempo per il debutto casalingo. Esordio dell’ex Lipsia rimandato, con ogni probabilità, a martedì prossimo, quando i blaugrana visiteranno il Rayo Vallecano nella prima gara infrasettimanale della stagione. Preso atto della situazione, il successore di Xavi conferma il vittorioso undici schierato la scorsa settimana a Valencia, con l’unica variazione di Pedri che parte dall’inizio al posto del canterano Marc Casadò. Ne viene fuori, pertanto, una formazione a forte trazione anteriore, visto che col baby Marc Bernal, sulla mediana, ci sono lo stesso Pedri e Raphinha, alle spalle del tridente offensivo formato da Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Il grande ex Ernesto Valverde, da parte sua, schiera dall’inizio l’atteso Nico Williams, oggetto dei sogni di mercato blaugrana. Con lui, in avanti, oltre al fratello Iñaki, ci sono Alex Berenguer e Sancet.